Dieta per depurarsi, dieci ricette detox

Dieta per depurarsi, vi proponiamo dieci ricette detox per disintossicarsi dal cibo. Spazio agli ortaggi, cereali integrali e alla frutta ricca di vitamine e sali minerali. Banditi i fritti, i cibi grassi o troppo conditi, gli insaccati, l’alcool e la carne.

Gli alimenti ricchi, infatti, se da un lato nutrono il nostro corpo e il nostro cervello, con i piaceri sensoriali, dall’altro lo intossicano. Ecco la necessità del detoxing, che consiste in un’alimentazione sana, con alimenti freschi e bio per eliminare dal fisico coloranti, conservanti, esaltatori di sapidità e sostanze contenute nei cibi industriali, e ipocalorica per ridurre l’affaticamento degli organi adibiti alla digestione.

Quante volte fare dieta detox?

Si può adottare questo regime alimentare solo per un paio di giorni al mese o una settimana ogni trimestre (non eccedere oltre questo periodo) purché si mantenga un’alimentazione equilibrata.

Dieci ricette detox

Dieta detox. Lenticchie stufate

200 g di lenticchie

1 cipolla piccola, sbucciata

1 spicchio d’aglio, pelato

1 carota, tritata grossolanamente

1 gambo di sedano, tagliato a fettine

1 foglia di alloro

1 mazzetto di erbe aromatiche

750 ml di brodo vegetale o di pollo

sale e pepe nero, a piacere

2 cucchiai di prezzemolo fresco tritato, per guarnire

Preparazione per 4 porzioni

Controllate che le lenticchie siano tutte della stessa dimensione e gettate quelle troppo piccole, poi versatele in un colino e sciacquatele sotto l’acqua corrente.

Versate le lenticchie in una casseruola con tutti gli altri ingredienti tranne sale, pepe e prezzemolo. Portate a ebollizione e schiumate. Abbassate il fuoco e lasciate sobbollire per circa 15 minuti, finché le lenticchie saranno quasi tenere, schiumando di nuovo, se necessario. Salate, pepate e cuocete ancora per 5-10 minuti, finché le lenticchie sono ben cotte. Non aggiungete il sale prima del tempo, altrimenti le lenticchie non si inteneriscono.

Eliminate la foglia di alloro e le erbe aromatiche. Togliete anche le verdure o lasciatele per un piatto più completo. Scolate il liquido in eccesso e servite il piatto caldo o a temperatura ambiente, guarnendo con il prezzemolo.

Dieta detox. Spaghetti di zucchine con limone, peperoncino e pomodoro

4 zucchine medie

2 cucchiaini di olio d’oliva

2 spicchi d’aglio, tritati

½ o 1 peperoncino rosso, senza semi e tagliato a fettine sottili

la scorza e il succo di ½ limone

225 g di pomodori ciliegini, tagliati a metà

sale e pepe nero

foglie di basilico fresco

Preparazione per 2 persone

Tagliate le zucchine con un affettaverdure a spirale o a julienne. Separate gli spaghetti di zucchine, spostateli in un colino e cospargeteli con il sale. Lasciateli riposare per 15 minuti a temperatura ambiente. Strizzate le zucchine delicatamente per eliminare il liquido.

Scaldate l’olio in una padella e soffriggete l’aglio e il peperoncino per 1 minuto. Aggiungete gli spaghetti di zucchine, la scorza di limone e i pomodori e cuocete per 1-2 minuti, finché gli ingredienti saranno ben caldi, ma non di più. Versate il succo di limone, salate. Guarnite con le foglie di basilico e servite.

Dieta detox. Branzino al forno alla greca

1 branzino intero o pesce simile, del peso di circa

1 kg, pulito, squamato e senza testa sale e pepe nero

1 limone, a fettine

4 rametti di prezzemolo

1 rametto di timo fresco o

¼ di cucchiaino di timo essiccato

1 rametto di rosmarino o ¼ di cucchiaino di rosmarino essiccato

1 cucchiaino di olio d’oliva o di semi

¼ di cucchiaino di cumino in polvere

¼ di cucchiaino di paprica sale e pepe nero

prezzemolo fresco, per guarnire

spicchi di limone, per servire

Preparazione per 4 persone

Preriscaldate il forno a 200 gradi. Sciacquate e asciugate il pesce. Eseguite un taglio sui lati, salate e pepate generosamente. Inserite nel ventre del pesce le fette di limone, il prezzemolo, il timo e il rosmarino e richiudete.

Spennellate leggermente il pesce con l’olio d’oliva (o di semi). Spolverate con cumino e paprica, salate e pepate abbondantemente.

Spennellate leggermente un piatto da forno con olio d’oliva. Mettete alcune fette di limone sul fondo e poi adagiateci il pesce. Infornate per 20-25 minuti, finché la carne si sfalda e la pelle diventa croccante. Guarnite con il prezzemolo, aggiungete gli spicchi di limone e servite.

Ricetta detox. Mele al forno della nonna

1 mela Granny Smith o altra varietà adatta alla cottura

½ cucchiaino di succo di limone

6 more

2 cucchiaini di zucchero di canna

¼ di cucchiaino di cannella

Preparazione per 2 persone

Preriscaldate il forno a 175 °C.

Tagliate la mela a metà di traverso. Togliete il torsolo, creando una cavità al centro.

Spennellate il taglio con il succo di limone e adagiate 3 more nella cavità.

Mescolate lo zucchero di canna e la cannella in una ciotola e versate il composto nelle cavità della mela. Aggiungete ¼ di cucchiaino di burro su ciascuna. Adagiate la mela in una pirofila da forno, versate sul fondo del piatto 1 cm d’acqua e infornate per 40-45 minuti o finché si intenerisce, bagnandola ogni tanto con il succo di cottura.

Dieta detox. Muffin ai mirtilli rossi e crusca

200 g di crusca di frumento

70 g di mirtilli rossi essiccati

125 ml di acqua bollente

4 cucchiai di olio di girasole

50 g di zucchero di canna soffice

1 uovo medio, leggermente sbattuto

250 ml di latte parzialmente scremato

150 g di farina integrale

1 cucchiaino e ¼ di bicarbonato di sodio

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di scorza d’arancia grattugiata

Preparazione per 12 muffin

In una ciotola grande, mettete a bagno la crusca e i mirtilli rossi nell’acqua bollente finché il composto si sarà raffreddato.

Aggiungete l’olio di girasole, lo zucchero, l’uovo e amalgamate. Versate il latte, incorporate la farina, il bicarbonato, il sale e la scorza d’arancia. Potete coprire il composto e lasciarlo in frigorifero per la notte prima di infornare.

Al momento di cuocere i muffin, preriscaldate il forno a 200 °C. Versate il composto a cucchiaini negli stampini e infornate i muffin per circa 20 minuti, finché saranno ben lievitati e compatti al tatto.

Dieta detox. Vellutata di sedano al curry

PREPARAZIONE 20 MIN

COTTURA 35 MIN

400 ml di brodo d i verdure

1 cipolla

250 ml di panna di soia

500 g di sedano

½ cucchiaino di curry

2 gambi di coriandolo

sale 400 ml di brodo d i verdure

1 cipolla

250 ml di panna di soia

500 g

di sedano

½ cucchiaino di curry

2 gambi di coriandolo

sale di sedano

pepe in grani

2 cucchiai di olio di sesamo

Preparazione per 4 scodelle

• Lavate e sfogliate il coriandolo. Mondate e lavate il sedano e la cipolla, poi tagliateli a pezzetti.

• Fate scaldare l’olio in una casseruola. Mettetevi la cipolla e lasciate cuocere a fuoco dolce 2 o 3 minuti. Aggiungete il sedano e il curry, mescolate e versate il brodo di verdure. Coprite, portate a ebollizione e lasciate cuocere 25 minuti a fuoco dolce.

• Frullate e incorporate la panna di soia. Salate, pepate e cospargete il coriandolo.

Dieta detox. Vellutata con barbabietola

PREPARAZIONE 20 MIN

COTTURA 25 MIN

300 g di mele Cox orange

300 g di barbabietola di Chioggia

1 cucchiaio raso di bacche d’acai in polvere

50 g di germogli di ravanello

1 cucchiaio di aceto di sidro

sale e pepe in grani

Preparazione per 4 scodelle

• Lavate e sbucciate le barbabietole. Fatele cuocere a vapore, poi tagliatele a pezzi.

• Lavate e grattugiate le mele. Versate in una pentola 500 ml di acqua, aggiungete le mele e l’aceto. Fate scaldare 3 minuti, poi unite le barbabietole e le bacche di acai in polvere. Salate, pepate e frullate.

• Servite dopo avere cosparso i germogli.

Dieta detox. Vellutata di cavolo

PREPARAZIONE 15 MIN

COTTURA 20 MIN

1 cucchiaino di gomasio

4 foglie di cavolo nero

3 gambi di prezzemolo

1 cavolo cappuccio

½ cavolo cinese

+ sale grosso

Preparazione per 4 scodelle

• Lavate e mondate tutti i cavoli. Sbollentateli per 3 minuti in una pentola di acqua salata. Scolateli e passateli sotto l’acqua corrente.

• Lavate, asciugate e tritate il prezzemolo.

• Fate scaldare una pentola capiente di acqua salata. Aggiungete i cavoli e proseguite la cottura per 15 minuti. Aggiungete il prezzemolo e il gomasio. Servite così o dopo avere frullato.

Dieta detox. Minestra di verdure e riso basmati

PREPARAZIONE 25 MIN

COTTURA 25 MIN

130 g di riso basmati cotto

130 g di tofu affumicato

1 zucchina

1 lime

qualche foglia

di basilico cinese

+ 1 l di brodo di verdure

+ 3 cucchiai di olio di sesamo

+ 2 cucchiaini di mix “quattro spezie”

+ 1 cucchiaino di curry

Preparazione per 4 scodelle

• Mondate e lavate le carote. Lavate la zucchina. Affettate finemente le verdure. Tagliate a dadini il tofu.

• Fate scaldare 1 cucchiaio di olio in una pentola capiente e aggiungete le spezie. Fate cuocere

2 minuti a fuoco dolce, poi versate il brodo di verdure e il succo del lime. Aggiungete le carote e la zucchina e proseguite la cottura 15 minuti.

• Fate scaldare il resto dell’olio in una padella e mettetevi a dorare il tofu. Aggiungete il riso cotto e mescolate bene. Servite con il brodo di verdure e qualche foglia di basilico.

Dieta detox. Vellutata invernale con Cavolo cappuccio

PREPARAZIONE 25 MIN

COTTURA 50 MIN

2 carote

1 porro

1 rametto di timo

3 spicchi d’aglio

6 foglie di cavolo cappuccio

2 patate

200 ml di bevanda di miglio

sale e pepe in grani

Preparazione per 4 scodelle

• Lavate e pelate le carote e le patate, poi tagliatele a dadini. Lavate e sbucciate il porro, poi affettatelo. Sbucciate e tritate l’aglio.

• Fate cuocere il cavolo per 5 minuti in una pentola di acqua bollente salata. Scolatelo e raffreddatelo sotto l’acqua corrente.

• Versate la bevanda di miglio e 800 ml di acqua in una pentola, aggiungete le verdure, il timo e del sale. Fate cuocere 40 minuti.

#detox