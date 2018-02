Le banane con la buccia che si mangia, l'ultima trovata dei giapponesi

La banana con la buccia che si mangia. Un’azienda giapponese, la D&T Farms, nella prefettura di Okayama, ha appena trovato il modo di produrre banane con la buccia così morbida e dolce da poter essere mangiata. La tecnica che utilizza si chiama «freeze thaw awakening»: le piante vengono congelate a una temperatura di -60 gradi e poi ripiantate in ambienti a 27 gradi dove crescono molto rapidamente. Ed è proprio il repentino sbalzo di temperatura a rendere edibile la buccia, perché – di fatto – maturata poco. Questa varietà di frutto, detta Mongee, più piccola delle tradizionali ma molto più zuccherina e dal gusto quasi simile a quello dell’ananas, è per ora disponibile solamente in un grande magazzino di Okayama. Il costo? Stellare: circa 6 dollari a banana. Forse è meglio accontentarsi delle banane tradizionali.