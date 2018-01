Sesso, è arrivata la pillola che aumenta il desiderio

Sesso. Ora c'è un ormone, detto del bacio, che aumenta il desiderio sessuale in chi è svogliato, annoiato o poco attratto. Si chiama kisspeptina, e sarebbe in grado di attivare circuiti neuronali associati all’eccitazione sessuale, agendo sull’ipotalamo e stimolando la produzione degli ormoni della riproduzione sessuale. A quanto pare, la kisspeptina sarebbe capace anche di ridurre l’ansia e favorire l’intraprendenza. Ma una nuova ricerca ha evidenziato come la kisspeptina sia in grado anche di accendere il desiderio sessuale. La panacea soprattutto per quelle donne che hanno perso l'appetito sessuale, o che non hanno più voglia di lasciarsi andare ai piaceri del talamo. Una sperimentazione è stata condotta sui topi femmina, e dovrebbe ora essere trasferita agli esseri umani.

La ricerca è stata pubblicata su una rivista scientifica autorevole, Nature Communications, da un gruppo di ricerca internazionale coordinato da Julie Bakker dell’Università di Liegi (Belgio) e da Ulrich Boehm della Saarland University School of Medicine di Homburg (Germania).

L'ormone sarebbe destinato alle donne che soffrono di disturbo da desiderio ipoattivo e che oggi devono sottoporsi a cicli di testosterone , con gli effetti collaterali che ne derivano.

I ricercatori hanno esaminato il cervello di alcuni topi femmina, scoprendo che la kisspeptina stimola l’attrazione per il sesso opposto e la sessualità, riscontrando che i feromoni emessi dai roditori maschi attivano la kisspeptina che, a sua volta, trasmette un segnale ai neuroni che rilasciano le gonadotropine (ormoni ipofisari che stimolano le gonadi) per innescare l’attrazione verso i membri dell’altro sesso. La kisspeptina trasmette questo segnale anche alle cellule che producono ossido nitrico, associato all’adozione dei comportamenti sessuali. Insomma, il cervello decodifica i segnali provenienti dal mondo esterno e li traduce in comportamenti. In molti animali, il comportamento sessuale è programmato in modo da attivarsi insieme all’ovulazione, per garantire la massima possibilità di fecondazione e, quindi, la continuazione della specie.