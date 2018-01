San Valentino in Spa: le offerte e i pacchetti in Sicilia

Il vostro amore non ha confini? Le proposte delle più suggestive spa italiane nemmeno. E per celebrare il mese dell'amore, vi invitano a scendere il letto di un torrente, degustare pregiati champagne, cenare a lume di candela. Senza nulla togliere a sauna, massaggi & co. Ritagliarsi una pausa da tutto: lavoro, figli, stress. E godere di un momento di autentico relax in un contesto straordinario, assieme alla persona amata. Nascono in quest’ottica le offerte e i pacchetti dedicati alla coppia in occasione di San Valentino. A seguire, le proposte più intriganti.

Siracusa. One Hotel, Spa Pensiero

La spa di UNA hotel One è un percorso con piscina talassoterapica, sauna finlandese, grotta di vapore, docce emozionali e zona relax. Un momento da vivere senza fretta, prendendosi tutto il tempo necessario per rilassarsi e star bene. Il mondo dei vapori ricavato dalla roccia naturale. http://hotelonesiracusa.com/spa-pensiero/

Eureka Palace Siracusa

Per san Valentino all’Eureka SPA! Sensazionale APERTURA SERALE!

Hotel Eureka Palace Siracusa: Albergo 5 Stelle Con Spa e Centro Benessere. Situato All interno Dell ippodromo Del Mediterraneo Di Siracusa A Pochi Minuti Dall isola Di Ortigia E Dal Teatro Greco DiSiracusa. http://www.eurekapalace.it/eurekaspa/

Borgo Don Chisciotte Modica

Il Centro SPA Welness Borgo Don Chisciotte, ha realizzato i seguenti Pacchetti Benessere, sia per soddisfare specifiche esigenze della clientela, sia per offrire l'ampia varietà di Servizi disponibili, in un contesto giornaliero di assoluto relax. http://www.hotelborgodonchisciotte.it/2660/spa#.WnGkiFPOUnU

Zash, Riposto

Rigenerarsi in uno spazio privato avvolti da un'atmosfera magica, leggera e in perfetto equilibrio con la natura. È questa la camera in cui sarà possibile vivere la sensazione indimenticabile di un relax tra luci ed ombre, pieni e vuoti, odori e cromie rilassanti. Il beneficio dell'acqua attraverso l'uso di mini piscina a sfioro o doccia idromassaggio con bagno turco, uniti a oli essenziali permetteranno di recuperare la più profonda energia psicofisica, nel pieno rispetto della propria intimità. http://www.zash.it/

CefaluSeaPalace

L’Hotel dispone di un ottimo Centro Benessere con una grande vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, percorso siberiano, podo SPA, Hammam, lettino ad acqua, macchina abbronzante, reparti per massaggi e parrucchiera. http://www.cefaluseapalace.it/centro-benessere/