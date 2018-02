Dieta dell'ananas: dimagrire 3 chili in 3 giorni

Dieta dell'ananas, una soluzione veloce che promette dimagrire di 3 chili in tre giorni. L’ananas è ricco d’acqua, ha un alto potere depurativo ed è povero di calorie: favorisce la disintossicazione e il dimagrimento rapido.

Dieta dell’ananas, il bruciagrassi

La dieta dell’ananas sfrutta le proprietà diuretiche, digestive e sgonfianti di questo frutto, definito “brucia grassi” grazie alla presenza della bromelina, una sostanza contenuta nella zona più dura dell’ananas. La dieta che proponiamo va bene solo per 3, perché prevede il mangiare ananas a colazione, pranzo e cena. E' una dieta ipocalorica, il frutto è povero di calorie (100 grammi apportano al nostro organismo solo 40-50 calorie) e offre molte vitamine e sali minerali. La dieta dell’ananas si segue spesso con l’obiettivo di sgonfiarsi un po’.

Dieta dell’ananas, cosa mangiare

La dieta dell’ananas consente di mangiare a volontà questo frutto ben maturo e tagliato il più possibile sul momento (per preservarne le qualità nutrizionali) a partire dalla colazione per arrivare a cena e passando dagli spuntini. Si può accompagnare con verdure (crude e cotte), formaggi leggeri, yogurt magro e pesce anche se c’è chi consente un po’ di carboidrati come pane integrale, riso e ulteriori proteine come quelle contenute nella bresaola, nel prosciutto crudo magro e nel petto di pollo ai ferri. Come condimento è concesso l’olio extravergine di oliva, non più di due cucchiai al giorno. Vietati pasta e pizza, insaccati, formaggi stagionati, bevande zuccherate e alcool. Si consiglia inoltre di associare al cibo delle tisane drenanti e depurative e di bere circa 2 litri di acqua al giorno.

Dieta dell'ananas, perdere tre chili in 3 giorni

PRIMO GIORNO

Colazione: succo d’ananas, yogurt magro e thè

Pranzo: pane integrale, insalata di tonno e ananas

Cena: minestra di verdure con una piccola porzione di orzo

SECONDO GIORNO

Colazione: pane integrale e succo d’ananas

Pranzo: 50 grammi di riso con verdure e ananas a fette

Cena: pesce al forno con verdure e ananas

TERZO GIORNO

Colazione: yogurt magro, fiocchi d’avena e ananas

Pranzo: bresaola e rughetta con succo d’ananas

Cena: minestrone con riso bollito, ricotta magra e ananas

Tutti gli spuntini possono essere fatti con ananas a fette o succo d’ananas.

Dieta dell'ananas, controindicazioni

Se si gode di perfetta salute non vi sono particolari controindicazioni nel seguire questa dieta per 3 giorni. Superare però questo limite di tempo espone a dei rischi in quanto si tratta di un regime alimentare restrittivo e sbilanciato che può portare a carenze e problemi. Da evitare assolutamente in gravidanza o allattamento, se si assumono farmaci (soprattutto anticoaugulanti), se si soffre di diabete o si è allergici a questo frutto. In caso di qualunque dubbio rivolgetevi sempre ad un medico.