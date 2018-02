Dieta dell’uovo sodo: perdere undici chili in due settimane

La dieta dell’uovo sodo sfrutta il potere saziante delle uova per arrivare meno affamati ad ogni pasto. Ecco un programma alimentare per perdere fino a due chili in due settimane. La dieta dell’uovo sodo, un regime ipocalorico che sfrutta l’elevato potere saziante di questo alimento. L’unico dettaglio che potrebbe sorprendere è il pasto in cui si concentrano le uova: la colazione, in pieno stile “american breakfast”. La dieta prevede di mangiare molta frutta e verdura, eliminare alcol e cibi spazzatura, bere molto (le bibite permesse sono: caffè, the nero, the al limone, acqua tonica, centrifugati e acqua). Altro punto forte è la regolarità dei pasti. Gli alimenti sono predisposti in modo da integrare le numerose proprietà dell’uovo (vitamine B, D, E, acido folico e ferro) ai nutrienti degli altri cibi previsti dalla dieta.

Sappiamo tutti che il nostro corpo ha bisogno di un sacco di calorie per avere la giusta energia. Riducendo l’assunzione di sostanze nutritive per un certo periodo di tempo, possiamo danneggiarlo seriamente, indebolire il metabolismo e aumentare il rischio di gravi problemi di salute. Le uova sono alimenti sani in quanto contengono proteine e numerose sostanze nutritive. Scarseggiano i carboidrati. L’obiettivo è perdere fino a 11 chili in 2 settimane, con il menù:

Prima settimana: *Lunedi* Colazione: due uova sode e frutta, Pranzo: due fette di pane pasto e frutta Cena: pollo cotto e insalata *Martedì* Colazione: due uova sode e frutta Pranzo: pollo cotto e insalata verde Cena: arancio, insalata e due uova sode *Mercoledì* Colazione: due uova sode e frutta Pranzo: un pomodoro, una fetta di pane e un formaggio a basso contenuto di grassi, Cena: pollo cotto e insalata *Giovedi* Colazione: due uova sode e frutta, Pranzo: frutta Cena: pollo in streaming *Venerdì* Colazione: due uova sode Pranzo: due uova sode e verdure al vapore Cena: alla brace pesce e insalata *Sabato* Colazione: due uova sode Pranzo: frutta Cena: pollo al vapore e insalata *Domenica* Colazione: due uova sode e frutta Pranzo: insalata di pomodori e verdure al vapore con pollo Cena: verdure in grigliate e carne.

Seconda settimana: *Lunedi* Colazione: due uova sode, Pranzo: insalata di pollo. Cena: arancio, insalata e due uova sode *Martedì* Colazione: due uova sode, Pranzo: due uova sode e verdure al vapore, Cena: insalata e pesce alla brace *Mercoledì* Colazione: due uova sode e frutta, Pranzo: pollo cotto e insalata di uova, cena: arancio, insalata e due uova sode *Giovedi* Colazione: due uova sode e frutta, Pranzo: verdure al vapore, due uova sode e formaggi a basso contenuto di grassi Cena: pollo cotto al vapore e insalata *Venerdì* Colazione: due uova sode e frutta, Pranzo: insalata di tonno, Cena: due uova sode e insalata *Sabato* Colazione: due uova sode e frutta Pranzo: pollo cotto e insalata. Cena: frutta *Domenica* Colazione: due uova bollite. Pranzo e Cena: verdure al vapore e pollo al vapore.