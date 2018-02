Dieta del limone: come dimagrire disintossicandosi

Dieta del limone, cosa è? E soprattutto, funziona? La dieta del limone è un regime alimentare che parte dalla consapevolezza che il limone è un alimento benefico e sano con cui iniziare la giornata, sorseggiando la classica tazza di acqua e limone.

Dieta del limone, come funziona

La dieta del limone è un regime alimentare sfrutta l’effetto drenante e disintossicante del limone, un frutto in grado di tenere a bada il senso di fame, migliorare il problema di ritenzione idrica e cellulite e più in generale di accelerare il metabolismo favorendo la perdita di peso. La dieta del limone promette infatti un dimagrimento rapido che può arrivare fino a 3 chili a settimana. Tutto questo sarebbe possibile grazie ad un grande consumo di limoni sotto forma di succo e in particolare ad una bevanda a base di acqua, succo di limone, sciroppo d’acero e pepe di cayenna utile ad attivare il metabolismo e a favorire il buon lavoro dell’intestino.

Dieta del limone, cosa mangiare

La particolarità della dieta del limone è quella di dover assumere ogni giorno una specifica bevanda che si prepara utilizzando i seguenti ingredienti: 30 cl di acqua, 2 cucchiai di succo di limone, 2 cucchiai di sciroppo d’acero, un pizzico di pepe di cayenna. La limonata così ottenuta va bevuta appena svegli, poco prima di andare a dormire ma anche subito dopo lo spuntino di metà mattina e di metà pomeriggio. La dieta del limone prevede infatti anche altri alimenti nel corso della giornata, principalmente yogurt, frutta fresca e secca, avena in fiocchi, insalata di verdure, pane integrale, zuppe, legumi, pesce, petto di pollo, uova, pane e pasta integrale. Si tratta dunque di una dieta ipocalorica in cui, ricapitolando, è possibile assumere principalmente: succo di limone, yogurt, frutta fresca, frutta secca, fiocchi d’avena, mandorle, zuppa di verdure, legumi, pesce, avocado, olio extravergine di oliva, petto di pollo, uova, pane integrale, pasta integrale.

Dieta del limone. Schema del menù settimanale

Ecco un menù settimanale della dieta del limone a titolo esemplificativo.

LUNEDI’

Colazione: mezz’ora prima circa limonata poi yogurt (anche vegetale), 2 cucchiai di fiocchi di avena e frutta

Spuntino: frutta fresca e limonata

Pranzo: zuppa di verdure con pane integrale

Spuntino: frutta secca e limonata

Cena: pesce con verdure condite con succo di limone. Prima di andare a dormire: limonata

MARTEDI’

Colazione: mezz’ora prima circa limonata poi macedonia, caffè d’orzo e qualche mandorla

Spuntino: verdure crude e limonata

Pranzo: risotto al limone

Spuntino: frutta secca e limonata

Cena: petto di pollo con verdure condite con succo di limone. Prima di andare a dormire: limonata

MERCOLEDI’

Colazione: mezz’ora prima circa limonata poi macedonia di frutta e pane tostato

Spuntino: frutta fresca e limonata

Pranzo: insalata di fagioli con verdure condite con succo di limone

Spuntino: formaggio fresco, verdure crude e limonata

Cena: frittata con verdure condite con succo di limone e pane integrale. Prima di andare a dormire: limonata.

GIOVEDI’

Colazione: mezz’ora prima circa limonata poi avena, frutta e yogurt

Spuntino: una manciata di mandorle e limonata

Pranzo: pasta integrale con verdure

Spuntino: frutta fresca e limonata

Cena: lenticchie, insalata e pane integrale

Prima di andare a dormire: limonata.

VENERDI’

Colazione: mezz’ora prima circa limonata poi frutta fresca e pane integrale

Spuntino: verdura cruda e limonata

Pranzo: pasta integrale al tonno con verdure condite con limone

Spuntino: frutta secca e limonata

Cena: pesce con verdure condite con succo di limone. Prima di andare a dormire: limonata.

SABATO

Colazione: mezz’ora prima circa limonata poi yogurt (anche vegetale), 2 cucchiai di fiocchi di avena e frutta

Spuntino: mandorle e succo di limone

Pranzo: pane tostato e zuppa di verdure

Spuntino: formaggio fresco e verdure crude, limonata

Cena: carne bianca con verdure condite con succo di limone. Prima di andare a dormire: limonata.

DOMENICA

Colazione: mezz’ora prima circa limonata poi macedonia di frutta condita con limone

Spuntino: frutta secca e limonata

Pranzo: riso integrale con verdure

Spuntino: verdura cruda e limonata

Cena: formaggio magro con verdure e pane integrale. Prima di andare a dormire: limonata