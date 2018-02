La motivazione è la forza che ci spinge a compiere delle azioni per raggiungere determinati obiettivi; non sempre riusciamo a trovare dentro di noi questa spinta ad agire ma esistono dei percorsi motivazionali o semplicemente delle frasi che possono, migliorando la nostra autostima, aiutarci a perseguire e raggiungere l’obiettivo.

Il punto cardine nel percorso motivazionale è proprio migliorare l’autostima e convincersi di essere in grado di poter ottenere qualsiasi risultato si desideri.

Frasi motivazionali per la concentrazione

E’ dimostrato che quando si rivolgono tutte le forze verso un determinato traguardo si finisce per raggiungerlo, quindi l’importante è rimanere concentrati sull’obiettivo, focalizzare il risultato e non lasciarsi distrarre nè scoraggiare dalle difficoltà. Ecco alcune frasi che possono motivarci a rimanere concentrati:

Concentrati su una cosa e restaci fino a quando non sarà completata. (Tracy)

La motivazione richiede un leader calmo e concentrato, che focalizza l’attenzione su una sola e unica cosa. (Chandler)

Flessibilità e focalizzazione sono le fonti dell’efficacia e tutto ciò che riduce l’una o l’altra inciderà negativamente sulla nostra produttività. (Allen)

Frasi motivazionali contro la depressione

Anche quando si soffre di depressione le frasi motivazionali possono essere utili per aiutarci a trovare la forza di andare avanti: eccone alcune:

Non abbiate mai paura dell’ombra; è il significato che vicino, da qualche parte, c’è la luce che illumina. (Renkel)

Rivolgi il viso verso il sole e le ombre cadranno alle tue spalle. (Proverbio Maori)

Se non credo in me, nessuno al mondo mai lo farà. (Raige)

Non arrenderti mai: rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo. (Proverbio arabo)

Frasi motivazionali per dimagrire

Spesso durante una dieta, si raggiunge un periodo di stallo, il cosiddetto blocco metabolico, ed è in questa fase che bisogna ritrovare la motivazione per continuare. E’ necessario, anche in questi casi, tenere sempre fisso l’obiettivo (ritornare in forma dopo la gravidanza, rientrare in una taglia, vedersi bene e accettarsi) e ricordarsi che tutti i sacrifici che si fanno servono per avvicinarsi al traguardo.

L’unica persona che sei destinato a diventare è quella che decidi di essere. (Emerson)

Le sfide sono ciò che rende la vita interessante; superarle è ciò che le dà significato. (Marine)

Non importa quanto lentamente si va finché non ci si ferma. (Confucio)

Il successo non è definito e l’insuccesso non è fatale; l’unica cosa che conta davvero è il coraggio di continuare. (Churchill)

Cos’è il pensiero positivo: quando e perchè non funziona

Il pensiero positivo è una scuola di pensiero che sostiene che l’unico modo per essere felici è abbandonare i pensieri negativi e sostituirli con altri pieni di positività perchè l’unico modo per raggiungere il benessere psico-fisico è affrontare con fiducia la propria vita cercando di vedere sempre il “bicchiere mezzo pieno”.

Sviluppare un pensiero positivo ci aiuta a superare le paure e trovare sempre la forza per riemergere anche nelle avversità; il pensiero positivo è la luce in fondo al tunnel che deve guidare tutte le nostre azioni.

Il pensiero positivo non funziona solo quando non si è pronti nè abbastanza motivati per cambiare il proprio punto di vista e il proprio modo di affrontare la vita.

Cos’è la legge di attrazione

La legge di attrazione è una legge universale che regola tutte le cose; perchè funzioni bene bisogna immaginare il proprio corpo come un potentissimo magnete in grado di attrarre tutte le energie positive presenti nel mondo circostante. E’ un’evoluzione del pensiero positivo, solo chi ha la predisposizione a guardare il mondo con positività sarà in grado di attrarre il buono che c’è nel mondo; si attrae solo quello su cui si focalizza la propria attenzione.

video motivazionali

Frasi da leggere ogni giorno

Di seguito un elenco di 10 frasi da leggere ogni giorno (molte sono frasi prese in prestito dalle tradizioni orientali) per affrontare con positività la giornata e trovare la forza di superare le difficoltà, che inevitabilmente si incontreranno:

1. La vita inizia dove finisce la paura. (Osho)

2. Il segreto del successo risiede nella costanza con cui si persegue uno scopo. (Disraeli)

3. E’ impossibile solo se pensi che lo sia. (Il cappellaio matto in “Alice nel paese delle meraviglie)

4. Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto devi fare qualcosa che non hai mai fatto. (Robbins)

5. Chi ha un perchè abbastanza forte può superare ogni come. (Nietzsche)

6. Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato, ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare. (Buddha)

7. Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire. (Coelho)

8. Non si può mai attraversare l’oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva. (Colombo)

9. Ogni giorno in cui sorge il sole ricorda: tu puoi fare la differenza. (Proverbio cinese)

10. Anche un viaggio di mille miglia inizia dal primo passo. (Lao Tsu)

Non dimentichiamo mai che questa è la scala del successo.