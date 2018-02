Che cosa è l'Aikido, e perché praticarlo

L'Aikido è un'arte marziale, il suo nome vuol dire “Disciplina che conduce all'unione e all'armonia con l'energia vitale e lo spirito dell'universo", la sua pratica deriva dagli antichi samurai e il suo scopo è stimolare tanto il corpo quanto la mente. Ecco quattro buoni motivi per provare questa disciplina sportiva.

TI RIMETTE IN FORMA

Già da subito impari a schivare i colpi e a fare leva sulla forza dell'avversario per atterrarlo. Questo vuol dire che tra piegamenti, cambi repentini di direzione, cadute e rialzate ce n'è abbastanza per tonificare i muscoli e bruciare le calorie. Ma l'Aikido offre anche altri vantaggi sul piano fisico, soprattutto per le donne. I gesti ampi, circolari ed eleganti rendono armonioso il corpo e i movimenti anche fuori dal tatami. Lo stretching, poi, favorisce la distensione e l'allentamento delle tensioni. E i continui esercizi di respirazione stimolano tutto il sistema cardiocircolatorio.

TI TIRA FUORI L'ENERGIA

Per battere un avversario non ti serve la forza ma l'energia. Quella innata. La stessa che ha un neonato quando stringe i capelli della mamma e non c'è verso di schiudergli le manine. L'Aikido insegna a tirarla fuori spontaneamente, prima attraverso gli esercizi di rilassamento e poi con l'allineamento di corpo e mente. In pratica, si impara a prendere coscienza del proprio fisico, a sentire ogni muscolo, a concentrarsi sul "qui e ora" e azzerare quel continuo lavorio mentale che spesso ci distrae e ci fa essere sovrappensiero.

TI INSEGNA A DIFENDERTI

Rispetto alle altre arti marziali, qui non ci sono categorie di peso e altezza. Quindi impari a confrontarti anche con uomini che sono il doppio di te. In più, rispetto ai classici corsi di difesa, non c'è un elenco di mosse da mettere in campo a seconda che l'aggressore ti punti un coltello o ti prenda alla gola, messo che tu riesca ad avere il sangue freddo per ricordarti la tecnica adatta. L'Aikido ti insegna a far diventare la difesa istintiva, così come mettere le mani avanti quando si cade. E soprattutto a restare calme, il presupposto fondamentale per riuscire a difendersi.

TI FA SENTIRE SICURA DI TE

Uno dei cardini dell'Aikido è imparare, con esercizi ad hoc, a controllare le emozioni per essere davvero padroni di se stessi. Per esempio si sperimenta che la paura non è un'emozione reale ma solo una proiezione di quello che succederà in futuro o che è successo in passato. Si impara a sostenere lo sguardo degli altri senza timore, ad assumere posizioni assertive in maniera naturale. E questo non serve solo nella lotta ma anche nella vita reale, quando invece dei colpi bisogna schivare o affrontare la sfuriata del capoufficio o le richieste assurde di un figlio adolescente.