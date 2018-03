Cecchi Paone: La salute vien mangiando

Alessandro Cecchi Paone, giornalista, conduttore televisivo e divulgatore scientifico ha lanciato sul web un nuovo format, “La Salute vien mangiando”, il primo manuale video sull’alimentazione sana e corretta con parametri medico-scientifici. L’intento è di fornire un’educazione alimentare, con informazioni scientifiche, linee guida e suggerimenti pratici, per nutrirsi in maniera sana ed equilibrata sfruttando il potere degli alimenti, vera chiave per vivere bene e più a lungo. Alessandro Cecchi Paone tratterà di volta in volta i vari argomenti in una video-rubrica a carattere divulgativo-scientifico, disponibile gratuitamente nel sito Bioimis.com.

Nelle varie puntate verrà spiegato in maniera chiara e semplice come si comportano ad esempio nel nostro corpo gli elementi che assumiamo con il cibo, i vari additivi, il sale, lo zucchero, fino ad analizzarne le proprietà nutritive sfatando erronee credenze e “falsi miti” come ad esempio che i cibi light o il digiuno facciano dimagrire. Si imparerà come alimenti quali l’olio extra-vergine di oliva o le uova non solo non facciano ingrassare ma siano estremamente funzionali per una dieta bilanciata ed il mantenimento-raggiungimento del peso forma.

“Perché abbiamo deciso di creare un video-manuale? Perché il web è diventato un ipermedia in cui convergono carta stampata, Tv, radio nel segno di un unico linguaggio, il digitale. Così tutte le informazioni, una volta divise in diversi supporti, ora sono a portata di mano per tutti grazie ad un semplice smartphone connesso. Con “La salute vien mangiando” abbiamo quindi voluto sfruttale le potenzialità del digitale, unendole ad un giornalismo divulgativo a carattere medico-scientifico e alla potenza del video come se fosse una format TV. – conclude Cecchi Paone”.

Il progetto Bioimis è nato nel 2010, dall’intuito di Roberto Zorzo e del suo team di PhD, medici e biologi nutrizionisti, con lo scopo di trovare soluzioni naturali ai diversi problemi di salute generati dagli scorretti stili di vita, focalizzandosi in particolare sullo studio della vera causa dell’obesità, per la quale, finalmente, sembrano aver trovato un rimedio definitivo. Bioimis è la prima Accademia alimentare che offre unitamente al proprio innovativo Programma di formazione ed educazione al cibo, un rivoluzionario servizio di “coaching”, ovvero la possibilità di ogni utente di avere a disposizione il supporto di un “Diet coach”, un vero e proprio “allenatore alla dieta” personalizzato. L’innovativo programma alimentare che permette di ottenere un dimagrimento rapido e sano grazie alla naturalità delle funzioni corporee e alle proprietà dei cibi più comuni, garantendo un adeguato apporto di sostanze nutritive. I concetti di dieta e dimagrimento finora si sono sempre basati su un’unica unità di misura: la caloria, che quantifica l’energia termica prodotta dagli alimenti se bruciati. Il Metodo Bioimis comporta invece una svolta storica nel mondo della scienza della nutrizione: viene superato il concetto di caloria, sfruttando le proprietà biochimiche degli alimenti per raggiungere gli obiettivi di peso e di salute.