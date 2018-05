Dieta Scarsdale, il menu settimanale

Dieta Scarsdale, ecco un esempio di menu settimanale, legato alla prima fase, quella del dimagrimento. Nella prima fase -che dura 14 giorni- bisogna attenersi rigidamente al menù settimanale, senza cambiare arbitrariamente l'associazione degli alimenti. Non è vincolante mangiare ogni cosa, l'importante è non fare sostituzioni o cambiamenti di propria iniziativa. La dieta è ripartita sui classici tre pasti principali, ma se si dovesse avvertire lo stimolo della fame tra un pasto e l'altro, ci si può concedere uno spuntino a base di sedano oppure carote. Ricordarsi di bere almeno due litri d'acqua al giorno. La colazione è uguale per tutti i giorni della settimana e consiste in:

Pompelmo (o un frutto di stagione non zuccherino), fetta di pane integrale, Caffè o tè senza zucchero (al limite con edulcorante a zero calorie o un cucchiaino di fruttosio).

Ora riportiamo solo il menù del pranzo e della cena. Non è importante pesare gli alimenti, le quantità sono a piacere e in funzione del personale senso di sazietà.

LUNEDÌ

Pranzo

Carne magra a scelta Pomodori alla griglia o in umido Caffè/tè/tisana senza zucchero

Cena

Pesce a scelta tra: pesce spada, crostacei, frutti di mare, molluschi, insalata di pomodori e lattuga a fetta di pane integrale (ancora meglio se tostato) i pompelmo o del melone a fette (in alternativa, un frutto di stagione non zuccherino) Caffè/tè/tisana senza zucchero

MARTEDÌ

Pranzo

Macedonia di frutta Caffè/tè/tisana senza zucchero

Cena

Hamburger di carne magra alla griglia Verdure a volontà a scelta tra: pomodori, lattuga, cetrioli, sedano, peperoni, zucchine Caffè/tè/tisana senza zucchero

MERCOLEDÌ

Pranzo

Tonno (al naturale, non all'olio) o salmone condito con limone i pompelmo o del melone a fette Caffè/tè/tisana senza zucchero

Cena

Agnello o maiale magro (sgrassati) arrosto Insalata mista di verdure (lattuga, pomodori, sedano, cetrioli) Caffè/tè/tisana senza zucchero

GIOVEDÌ

Pranzo

2 uova sode Formaggio magro tipo Bocca oppure una ricottina/mozzarella magra Zucchine o cavoletti di Bruxelles a fetta di pane integrale (ancora meglio se tostato) Caffè/tè/tisana senza zucchero

Cena

Pollo (senza pelle) alla griglia o al forno Spinaci o peperoni a piacere Caffè/tè/tisana senza zucchero

VENERDÌ

Pranzo

Formaggio magro (fiocchi di latte, formaggio spalmabile light, ricotta o mozzarella magre) Spinaci fetta di pane integrale (ancora meglio se tostato) Caffè/tè/tisana senza zucchero

Cena

Pesce a scelta tra: pesce spada, crostacei, frutti di mare, molluschi Insalata di pomodori e lattuga fetta di pane integrale (ancora meglio se tostato) Caffè/tè/tisana senza zucchero

SABATO

Pranzo

Macedonia di frutta Caffè/tè/tisana senza zucchero

Cena

Pollo o tacchino alla griglia Insalata di pomodori e lattuga Pompelmo o delle fette di melone Caffè/tè/tisana senza zucchero

DOMENICA

Pranzo

Pollo o tacchino o coniglio alla griglia Verdure a volontà a scelta tra: pomodori, carote, cavolfiori, broccoli i pompelmo o delle fette di melone Caffè/tè/tisana senza zucchero

Cena

Carne di vitello (parti magre) alla griglia Verdure a volontà a scelta tra: lattuga, pomodori, cetrioli, zucchine, sedano Caffè/tè/tisana senza zucchero.