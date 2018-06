Il pranzo a sacco per l'estate

Torna di moda il pranzo al sacco per gli italiani in spiaggia con il menu che varia dalle insalate di riso, pasta, pollo o mare preferite dal 27% delle persone, alle tradizionali lasagne (5%).

È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè che ha tracciato una classifica. In testa alle preferenze c'è quindi l'insalata fatta in vari modi, seguono la caprese (19%) e la macedonia (18%). Non manca però chi porta sotto l'ombrellone piatti tradizionali come la sostanziosa parmigiana (6%) o la frittata di verdure o pasta (9%) mentre il 3% è affezionato alle polpette.

"L'attenzione all'alimentazione - sottolinea Coldiretti - è diventata un obiettivo degli italiani anche in spiaggia. La novità dell'estate 2018 in Italia è proprio il forte aumento della richiesta di benessere a tavola che si allarga dal supermercato ai ristoranti fino ai pranzi al sacco. La motivazione principale non è più solo il risparmio ma anche la ricerca della forma fisica".

Tra i cibi sani e amici dell'abbronzatura, ricorda Coldiretti, ci sono carote, albicocche, meloni, ciliegie, ma anche lattuga e radicchio.